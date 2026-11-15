Сборная Португалии проиграла с разгромным счетом первый матч после ухода Роналду Сборная Португалии проиграла команде Дании со счетом 1:4

Москва15 ноя Вести.Сборная Португалии проиграла первый матч после ухода из команды Криштиану Роналду. Ее встреча с командой Дании в пятом туре группового этапа Лиги наций закончилась со счетом 1:4.

Матч прошел в Браге. В составе датчан дважды отличился Расмус Хейлунд, по одному мячу забили Пьер-Эмиль Хейбьерг и Йоаким Андерсен. В португальской сборной единственный ответный мяч забил Бернарду Силва.

Сборная Португалии, ранее обеспечившая себе выход в четвертьфинал, продолжает лидировать в группы с 12 очками. Команда Дании поднялась на второе место с 9 очками. Тройку замыкает сборная Норвегии, в активе которой 6 очков. В заключительном туре 17 ноября португальцы сыграют с командой Уэльса, а сборная Дании сойдется на поле с командой Норвегии.