Сборная Португалии обновила дизайн седьмого номера на форме после ухода Роналду

Сборная Португалии поменяла дизайн цифры 7 на форме после ухода Роналду Сборная Португалии обновила дизайн седьмого номера на форме после ухода Роналду

Москва14 ноя Вести.Сборная Португалии по футболу представила обновленный дизайн цифры 7 на игровой форме после решения нападающего Криштиану Роналду завершить международную карьеру.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Время дебютировать с новым номером 7 сказано в публикации

В заявлении подчеркивается, что настало время представить новый облик седьмого номера, поскольку прежний навсегда останется вечным. Роналду выступал под этим номером на протяжении большей части международной карьеры.

Ранее Роналду заявил, что больше не будет играть за сборную Португалии.

Роналду является рекордсменом мира по количеству матчей и голов за сборную: на его счету 234 игры и 146 забитых мячей за сборную Португалии. В национальную команду он вызывался с 2003 года.