Команды Германии и Нидерландов вышли в плей-офф Лиги наций Сборная Германии со счетом 5:0 разгромила команду Нидерландов в Лиге наций

Москва17 ноя Вести.Сборная Германии по футболу в прошедшем в Берлине матче шестого тура группового этапа Лиги наций разгромила команду Нидерландов со счетом 5:0. Несмотря на поражение, нидерландцы наряду с немцами также сыграют в плей-офф турнира.

Голы в этом матче забили Дерри Шерхант (41-я минута), Флориан Вирц (60-я и 71-я), Нико Шлоттербек (65-я) и Браян Груда (78-я).

Для нидерландской команды это поражение стало первым при испанском специалисте Хави, который возглавил ее в августе. Под руководством этого специалиста сборная провела пять матчей: три победы и две ничьи.

В параллельном матче команда Греции на домашнем поле обыграла сборную Сербии (1:0).

Таким образом, Германия, Нидерланды и Греция набрали по 11 очков, но греческая команда уступает конкурентам по разнице забитых и пропущенных мячей. Сербия сумела избежать прямого вылета из элитного дивизиона.

На текущий момент определились семь из восьми участников плей-офф. Помимо вышеупомянутых, в следующем раунде сыграют Франция, Бельгия, Англия, Испания и Португалия, которая является действующим победителем турнира.

Последняя путевка в плей-офф Лиги наций достанется либо Дании, либо Норвегии, которые встретятся 17 ноября в Копенгагене. Датчанам для выхода в следующий этап достаточно не проиграть.