Сборная Франции по футболу вышла в плей-офф Лиги наций после победы над турками

Франция победила Турцию и обеспечила себе выход в плей-офф Лиги наций Сборная Франции по футболу вышла в плей-офф Лиги наций после победы над турками

Москва16 ноя Вести.Футболисты сборной Франции со счетом 2:1 обыграли команду Турции в рамках шестого тура группового раунда Лиги наций.

Матче прошел в Бордо, автогол в свои ворота на 49-я минуте оформил турецкий защитник Эмирхан Топчу.

Голом на 80-й минуте также отметился нападающий сборной Франции Эли Крупи. Завершающий в этой игре мяч — на счету защитника Абдюлькерима Бардакджи (90-я минута).

Таким образом, лидером группы 1 элитного дивизиона стала Франция (13 очков). За ней расположились Бельгия (12), Италия (10) и Турция (0).

В других матчах шестого тура группового этапа дивизиона А Лиги наций бельгийцы разгромили сборную Италии и обеспечили себе место в плей-офф, а англичане прервали рекордную серию сборной Испании из 44-х побед подряд.