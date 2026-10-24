"Манчестер Сити" под руководством Марески проиграл "Астон Вилле" со счетом 1:2

"Манчестер Сити" впервые уступил при Мареске "Манчестер Сити" под руководством Марески проиграл "Астон Вилле" со счетом 1:2

Москва24 окт Вести.Футболисты "Манчестер Сити" впервые потерпели поражение в Английской премьер-лиге (АПЛ) под руководством Энцо Марески. Гостевой матч с "Астон Виллой" закончился со счетом 1:2.

Единственный мяч на счету "Манчестер Сити" — у Эрлинга Холанда (52-я минута). У "Астон Виллы" отличились Николас Джексон (6-я и 60-я минуты).

Мареска возглавил "Манчестер Сити" в июне. Контракт с ним рассчитан до 2029 года.

"Манчестер Сити" лидирует в АПЛ, имея в активе 21 очко. "Астон Вилла" идет на 6-м месте с 11 очками.