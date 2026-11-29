"Реал" проиграл "Алавесу" и прервал серию из 10 побед

"Реал" завершил свою 10-матчевую победную серию поражением от "Алавеса" "Реал" проиграл "Алавесу" и прервал серию из 10 побед

Москва29 ноя Вести.Футбольный клуб "Алавес" из города Витория-Гастейс со счетом 2:1 обыграл мадридский "Реал" в 14-м туре чемпионата Испании в гостях. Таким образом, "Реал" прервал серию из 10 побед во всех турнирах (6 в Примере и 4 в Лиге чемпионов).

В составе победителей голы забили Тони Мартинес (22-я минута) и Анхель Перес (61-я). У "Реала" отличился Килиан Мбаппе (69-я).

Команда под руководством Жозе Моуринью имеет 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице, "Алавес", в активе которого 19 очков, находится на восьмом месте.

В следующем туре 2 декабря футболисты мадридского клуба встретятся с командой "Реал Сосьедад", а 4 декабря "Алавес" примет "Эспаньол".

21 ноября "Реал" в матче 13-го тура чемпионата Испании одержал волевую победу над "Сельтой" (2:1).