"Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл "Брентфорду", завершив осень без побед "Манчестер Юнайтед" впервые в истории довел безвыигрышную серию до 10 матчей

Москва28 ноя Вести.Футболисты "Манчестер Юнайтед" с разгромным счетом проиграли на своем поле "Брентфорду" в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), не сумев одержать за осень ни одной победы в чемпионате страны.

Встреча прошла 28 ноября на "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей из Лондона. У победителей дубль оформил Каллум Уилсон (19-я и 32-я минуты), еще мячи забили Кристофер Айер (82) и Кевин Шаде (90+1).

Это поражение стало вторым в двух матчах чемпионата страны под руководством нового главного тренера "МЮ" Маурисио Почеттино. В его первом матче у руля команды "Манчестер Юнайтед" также со счетом 0:4 проиграл "Ливерпулю".

"Красные дьяволы" продлили свою клубную антирекордную серию без побед до 10 матчей (пять ничьих, пять поражений). В последний раз в рамках АПЛ "МЮ" побеждал 30 августа, команда не смогла выиграть в чемпионате страны ни разу за всю осень.

"Манчестер Юнайтед" занимает предпоследнее 19-е место в таблице премьер-лиги (8 очков в 12 матчах) и по итогам 12-го тура может опуститься на последнюю строчку.