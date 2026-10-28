"Арсенал" сенсационно выбыл из Кубка английской лиги после проигрыша "Флитвуду"

"Флитвуд" из четвертого дивизиона выбил "Арсенал" из Кубка английской лиги "Арсенал" сенсационно выбыл из Кубка английской лиги после проигрыша "Флитвуду"

Москва28 окт Вести.Лондонский футбольный клуб "Арсенал" сенсационно вылетел из Кубка английской лиги, уступив "Флитвуду" в серии пенальти.

Встреча четвертого круга, прошедшая на поле "Флитвуда", в основное время завершилась вничью (1:1). В послематчевых 11-метровых сильнее оказались хозяева, которые представляют четвертый по силе дивизион Англии, — 5:3.

На 21-й минуте Аарон Лупало-Би вывел "Флитвуд" вперед, но через 29 минут Виктор Дьекереш восстановил игровой паритет.

В начале первого тайма матч прерывался на восемь минут ввиду появления над стадионом беспилотника. Ранее эти команды никогда не встречались.

Таким образом, "Флитвуд" впервые сыграет в четвертьфинале Кубка лиги. Жеребьевка четвертьфинальных пар пройдет в среду, 28 октября.