Москва28 октВести.Лондонский футбольный клуб "Арсенал" сенсационно вылетел из Кубка английской лиги, уступив "Флитвуду" в серии пенальти.
Встреча четвертого круга, прошедшая на поле "Флитвуда", в основное время завершилась вничью (1:1). В послематчевых 11-метровых сильнее оказались хозяева, которые представляют четвертый по силе дивизион Англии, — 5:3.
На 21-й минуте Аарон Лупало-Би вывел "Флитвуд" вперед, но через 29 минут Виктор Дьекереш восстановил игровой паритет.
В начале первого тайма матч прерывался на восемь минут ввиду появления над стадионом беспилотника. Ранее эти команды никогда не встречались.
Таким образом, "Флитвуд" впервые сыграет в четвертьфинале Кубка лиги. Жеребьевка четвертьфинальных пар пройдет в среду, 28 октября.