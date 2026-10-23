Москва23 октВести.Наставник мюнхенской "Баварии" Венсан Компани был вынужден обратиться за медпомощью после потери сознания на тренировку клубного резерва. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба в соцсетях.
40-летний бельгийский специалист несколько дней испытывал недомогание из-за вирусной инфекции.
Компани будет тщательно обследован в больнице и останется под медицинским наблюдениемговорится в сообщении
Тренировочный процесс и дальнейшие указание на игры в отсутствие главного тренера будет давать штаб наставников команды.
Венсан Компани из-за простуды пропустил несколько тренировок и пресс-конференцию перед матчем 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с "Арсеналом". Встреча на стадионе "Арена Мюнхен" в Германии завершилась вничью со счетом 2:2.
Счет на 25-й минуте открыли англичане. Отличился Эберечи Эзе. "Бавария" сравняла счет благодаря голу Альфонсо Дэвиса. Но на 61-й минуте Харри Кейн реализовал пенальти и вновь вывел "Арсенал" вперед. Отыграться мюнхенцы смогли лишь за восемь минут до финального свистка. Деклан Райс сравнял счет с подачи Виктора Дьёкереша.