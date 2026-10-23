Тренера "Баварии" оставили в больнице после потери сознания на тренировке Главный тренер "Баварии" Компани госпитализирован после потери сознания

Москва23 окт Вести.Наставник мюнхенской "Баварии" Венсан Компани был вынужден обратиться за медпомощью после потери сознания на тренировку клубного резерва. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба в соцсетях.

40-летний бельгийский специалист несколько дней испытывал недомогание из-за вирусной инфекции.

Компани будет тщательно обследован в больнице и останется под медицинским наблюдением говорится в сообщении

Тренировочный процесс и дальнейшие указание на игры в отсутствие главного тренера будет давать штаб наставников команды.

Венсан Компани из-за простуды пропустил несколько тренировок и пресс-конференцию перед матчем 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с "Арсеналом". Встреча на стадионе "Арена Мюнхен" в Германии завершилась вничью со счетом 2:2.

Счет на 25-й минуте открыли англичане. Отличился Эберечи Эзе. "Бавария" сравняла счет благодаря голу Альфонсо Дэвиса. Но на 61-й минуте Харри Кейн реализовал пенальти и вновь вывел "Арсенал" вперед. Отыграться мюнхенцы смогли лишь за восемь минут до финального свистка. Деклан Райс сравнял счет с подачи Виктора Дьёкереша.