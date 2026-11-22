Москва22 ноя Вести.Полузащитник футбольного клуба "Бавария" Джамал Мусиала потерял сознание во время тренировки. Об этом сообщает газета Bild.

Как напомнили журналисты, это уже третий подобный случай для футболиста с августа 2026 года. Тогда он терял сознание прямо во время матчей. По информации газеты, 23-летний Мусиала страдает неврологической дисфункцией, которая вызывает обмороки.

По утверждению газеты, в "Баварии" не уверены, что спортсмен вернется на прежний уровень. Отмечается, что руководство клуба готово продать полузащитника.