Гарри Кейн не будет играть около 3 месяцев из-за травмы голеностопа

Три месяца вне игры: Кейн получил травму голеностопа в "Баварии" Гарри Кейн не будет играть около 3 месяцев из-за травмы голеностопа

Москва21 ноя Вести.Капитан сборной Англии по футболу и форвард немецкой "Баварии" Гарри Кейн несколько месяцев не сможет выходить на поле из-за разрыва связок левого голеностопа.

Об этом говорится на странице мюнхенского клуба в соцсети X.

Уточняется, что 33-летний нападающий получил повреждение в матче 10-го тура Бундеслиги с "Кельном". Игра завершилась вничью — 1:1.

Кейн, прихрамывая, покинул поле на 20-й минуте после вынужденной замены. Медслужба "Баварии" подтвердила названный выше диагноз. Клуб пожелал футболисту скорейшего восстановления.

По данным телеканала Sky Sport, Кейн пропустит около трех месяцев.

27 октября Кейн стал обладателем "Золотого мяча" — награды, которую вручают лучшему футболисту сезона журнал France Football и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В прошлом сезоне Кейн забил 61 гол в 51 матче за "Баварию" и выиграл с клубом Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии. На минувшем чемпионате мира в составе сборной Англии форвард завоевал бронзу.

5 ноября "Бавария" объявила о продлении контракта с футболистом до 30 июня 2029 года.