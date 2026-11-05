Английский форвард Гарри Кейн продлил контракт с "Баварией" до 2029 года

Гарри Кейн продлил контракт с "Баварией" Английский форвард Гарри Кейн продлил контракт с "Баварией" до 2029 года

Москва5 ноя Вести.Капитан футбольной сборной Англии Гарри Кейн продолжит выступать за мюнхенскую "Баварию" еще несколько сезонов. Клуб объявил о продлении контракта со спортсменом до 30 июня 2029 года.

Кейн играет за немецкую команду с лета 2023 года. За это время он дважды выиграл чемпионат Германии, завоевал Кубок страны и дважды стал обладателем Суперкубка имени Франца Беккенбауэра.

На счету 32-летнего форварда 156 голов в 161 официальном матче за "Баварию". В 2026 году он также получил "Золотой мяч".