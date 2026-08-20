Пилот "Формулы-1" Ферстаппен продолжит выступать за "Ред Булл" до 2030 года Команда "Формулы-1" "Ред Булл" объявила о продлении контракта с Ферстаппеном

Москва20 авг Вести.Четырехкратный чемпион мира нидерландский гонщик Макс Ферстаппен продлил соглашение с "Ред Булл" до конца 2030 года. Об этом говорится на сайте команды "Формулы-1".

Я очень рад продлению контракта. У нас работают лучшие люди, и я рад, что мы продолжим работать вместе, чтобы снова вернуться на вершину. Это наша главная цель, к которой мы все стремимся и будем стремиться впредь заявил Ферстаппен

Прежний контракт пилота был заключен до 2028 года, но содержал условие, дававшее ему возможность досрочно уйти из команды. Его зарплата составляла 65 млн евро в год. По информации СМИ, по новому договору заработок нидерландца заметно вырастет.

28-летний Ферстаппен выступает за команду с 2016 года, когда он дебютировал в ее составе. За это время он четырежды завоевывал титул чемпиона мира (2021, 2022, 2023 и 2024 годы) и одержал 71 победу на этапах Гран-при "Формулы-1", а сама команда дважды выигрывала Кубок конструкторов.