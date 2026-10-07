Москва7 окт Вести.Главный тренер "Арсенала" Микель Артета продлил контракт с лондонским футбольным клубом. Об этом сообщается на их официальном сайте.

Там уточнили, что он руководил командой в 361 матче во всех соревнованиях и его процент побед лучший среди всех штатных тренеров.

Мы рады сообщить, что Микель Артета подписал новый долгосрочный контракт с "Арсеналом". Новое соглашение отражает нашу общую убежденность в том, что достигнутый нами прогресс и успех в прошлом сезоне знаменуют начало особого периода в нашей истории следует из сообщения

Новое соглашение рассчитано до июня 2030 года​​​. Предыдущий контракт истекал летом 2027 года.

Артета возглавляет "Арсенал" с декабря 2019 года. В минувшем сезоне лондонцы под его руководством выиграли Английскую премьер-лигу впервые за 22 года.