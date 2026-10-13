Москва13 окт Вести.Почетный президент лондонского футбольного клуба "Арсенал" Кен Фрайар скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Причина смерти не раскрывается.

Фрайар начал работу в "Арсенале" в 1973 году, заняв должность секретаря клуба. Через десять лет он стал управляющим директором. В 2020 году Фрайар оставил этот пост и получил звание почетного президента "Арсенала". В 2000 году он был награжден орденом Британской империи за заслуги перед футболом.

19 мая 2026 года сообщалось, что лондонский "Арсенал" досрочно выиграл чемпионат Англии впервые с сезона 2003/04.