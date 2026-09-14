Москва14 сен Вести.Умер отец премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема, Рой Бернем. В связи с этим политик отменил свое участие в мероприятиях 14 и 15 сентября, сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на канцелярию премьера

Скончался отец Энди Бернема, Рой Бернем​​​. Премьер-министр отменил свои встречи на сегодня и завтра говорится в сообщении телеканала

Отмечается, что вечером в понедельник, 14 сентября, Бернем должен был встретиться с лидерами бизнеса.

Рой Бернем в последние годы жил в доме престарелых и долгое время страдал болезнью Альцгеймера.