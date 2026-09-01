Москва1 сен Вести.Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен сложить полномочия депутата парламента Соединенного Королевства от округа Холборн и Сент-Панкрас. Об этом он заявил в интервью изданию Camden New Journal.

Для меня было огромной честью и привилегией представлять лучший избирательный округ в стране... Теперь я сосредоточусь на других вопросах, а именно на международных делах, включая оборону, безопасность, торговлю и технологии в быстро меняющемся мире. Я также продолжу... бороться с насилием в отношении женщин и девочек сказал он

В июле Стармер подал в отставку с поста премьер-министра Британии. Его место занял Энди Бернем.