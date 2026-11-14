Москва14 ноя Вести.Скончался член исполкома Российского футбольного сюза (РФС) и президент Межрегиональной федерации футбола "Золотое кольцо" Алексей Комаров. Ему было 47 лет.

Причина смерти функционера не уточняется​​​.

Коллектив МФФ "Золотое кольцо" выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Александровича говорится в сообщении МФФ

В разные годы Алексей Комаров занимал ряд руководящих должностей в российском футболе. С 2003 по 2015 год он работал вице-президентом костромского "Спартака", а в период с 2013 по 2018 год занимал аналогичный пост в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Кроме того, с 2016 по 2021 год он состоял в исполкоме Ассоциации мини-футбола России. С 2013 года Комаров руководил МФФ "Золотое кольцо", а год спустя вошел в состав исполкома РФС.