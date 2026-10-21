Москва21 окт Вести.Экс-глава Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой России) Николай Кошман скончался на 83 году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывших коллег Кошмана по Ассоциации строителей России.

Николай Павлович скоропостижно скончался сегодня, ему было 82 года говорится в сообщении

Прощание и похороны пройдут на военном мемориальном кладбище в Мытищах. Дата и время не уточняются.

С 2002-го по 2004 год Николай Кошман возглавлял Госстрой России. С 2005 года был президентом Ассоциации строителей России.