Ушел из жизни генконструктор "НПК "СПП" Виктор Шаргородский Ушел из жизни создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский

Москва29 окт Вести.Ушел из жизни бывший генеральный конструктор "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" ("НПК "СПП") и один из основателей отечественной школы квантово-оптических систем Виктор Шаргородский.

Выдающийся ученый скончался на 88-м году жизни. Об этом в MAX сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Виктор Даниилович занимал должность генконструктора "НПК "СПП" в 1998–2020 годах.

Под руководством Виктора Данииловича были разработаны и созданы первые отечественные лазеры и квантово-оптические станции, проведены эксперименты по лазерной локации Луны сказано в сообщении

Также при его непосредственном участии реализованы ключевые проекты в области оптико-лазерных технологий — комплексы "Майданак" и "Алтай".

Виктор Шаргородский удостоен звания Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, награжден государственными и отраслевыми наградами, в том числе, Орденом Почета.