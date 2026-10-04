Москва4 окт Вести.Ушел из жизни Академик РАН, основатель НИИ прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института (МАИ), разработчик электрических ракетных двигателей в космической технике Гарри Попов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Попов умер 3 октября. Ему был 91 год.

Гарри Алексеевич Попов всю свою жизнь посвятил служению науке. Его достижения и вклад в развитие космической отрасли и прикладной механики сложно переоценить. Он стал символом целеустремленности, профессионализма и преданности своему делу отмечается в некрологе

Попов работал в МАИ после его окончания в 1959 году и прошел путь от ассистента до профессора. Созданный в 1987 году по его инициативе НИИ прикладной механики и электродинамики МАИ он возглавил сам. В последние два года занимал должность первого заместителя директора НИИ, вел научную деятельность и работал со студентами.

Коллектив МАИ выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам академика.