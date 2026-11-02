Не стало участника подготовки полета Гагарина Анатолия Корешкова Ветеран Байконура Анатолий Корешков скончался в возрасте 95 лет

Москва2 ноя Вести.1 ноября в возрасте 95 лет скончался ветеран космодрома Байконур, участник подготовки полета Юрия Гагарина в космос Анатолий Анатольевич Корешков. Об этом в MAX сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Участник событий глобального значения, инженер-испытатель, изобретатель, писатель и поэт, посвятивший большую часть своего творчества теме покорения космоса, почетный гражданин города Байконура Республики Казахстан, активный общественник, Анатолий Корешков заслужил уважение и благодарность современников и потомков говорится в сообщении

На космодроме Байконур он начинал работать инженером-испытателем, став затем начальником лаборатории радиотехнических комплексов космических кораблей. Корешков принимал участие в подготовке к запуску первого искусственного спутника Земли в 1957 году, а также полета Юрия Гагарина в 1961 году. На космодроме занимался научной, рационализаторской и изобретательской работой. Имел 10 авторских свидетельств на изобретения.

С 1977 года Анатолий Корешков жил во Владимире, работал начальником смены на ТЭЦ-1.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Анатолия Анатольевича. Во Владимирской области никогда не иссякнет память о нем написал Авдеев

Анатолий Корешков будет похоронен 3 ноября. Отпевание пройдет в храме Князь-Владимирского кладбища.