Москва12 сен Вести.На 94-м году жизни скончался инженер-конструктор космической техники, космонавт-испытатель, ведущий конструктор по комплексу для высадки человека на Луну и многоразовому комплексу "Энергия-Буран" Владимир Бугров, сообщила "Российская газета" со ссылкой на его супругу Елену.

Бугров родился 18 января 1933 года в Москве. Закончил Московский авиационный институт, был направлен в ОКБ-301 (сейчас — НПО Лавочкина), где проработал до 1961 года, после работал в ОКБ-1 (РКК "Энергия" им. Королева) — сначала старшим инженером, затем ведущим конструктором и начальником лаборатории. В 1990-х был старшим научным сотрудником. Участвовал в разработке межконтинентальной крылатой ракеты "Буря", зенитного ракетного комплекса "Даль", проектировал тяжелый межпланетный корабль для пилотируемого облета Венеры и Марса, лунный орбитальный корабль. В 1967 году проходил подготовку по программе полетов на Луну в качестве кандидата в космонавты, испытывал лунный скафандр "Кречет-94".

В 1995 году Бугров вышел на пенсию, тогда же открыл фирму "Одиссей" и в кооперации с предприятиями ВПК строил первую в России океанскую гоночную яхту. В 1995–1997 годах выступал консультантом технического директора АО "Газком" по ракетно-космическому комплексу "Ямал".