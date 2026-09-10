Москва10 сен Вести.На 83-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался почетный председатель Союза журналистов России (СЖР) Всеволод Богданов. Об этом сообщается в канале объединения в мессенджере МАХ.

Умер почетный председатель СЖР Всеволод Леонидович Богданов … Союз журналистов России приносит глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Всеволода Богданова сказано в публикации

Всеволод Богданов родился 6 февраля 1944 года в селе Кехта Архангельской области. Журналистскую деятельность начал в 1960 году корреспондентом на местном радио.

В 1969 году окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета, а позднее был почетным профессором образовательного учреждения.

С 1969 по 1986 гг. работал в газетах "Магаданская правда" и "Советская Россия", затем в Госкомиздате СССР . Руководил Главным управлением пропаганды, был членом коллегии министерства. В 1989 - 1991 гг. был генеральным директор Дирекции программ Центрального телевидения, членом коллегии Гостелерадио СССР. Союз журналистов России Всеволод Богданов возглавлял с 1992 по 2017 гг.