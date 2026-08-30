Москва30 авгВести.Умер последний министр морского флота СССР Юрий Вольмер. Об этом сообщил Минтранс России.
Минтранс России с глубоким прискорбием извещает о кончине Вольмера Юрия Михайловича — выдающегося организатора морской отрасли, Министра морского флота СССР (1986–1991). Его уход — невосполнимая утрата для ветеранов флота и всех, кто знал этого мужественного человека, посвятившего жизнь служению морскому делуговорится в некрологе
Юрий Вольмер родился 28 августа 1933 года на Дальнем Востоке. Руководил Государственным хозрасчетным объединением "Дальфлот". Возглавлял Дальневосточное морское пароходство. Пост министра занял 24 октября 1986-го.
Юрий Вольмер награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, "Знаком Почета" и удостоен звания "Почетный работник морского флота".