Москва30 авг Вести.Умер последний министр морского флота СССР Юрий Вольмер. Об этом сообщил Минтранс России.

Минтранс России с глубоким прискорбием извещает о кончине Вольмера Юрия Михайловича — выдающегося организатора морской отрасли, Министра морского флота СССР (1986–1991). Его уход — невосполнимая утрата для ветеранов флота и всех, кто знал этого мужественного человека, посвятившего жизнь служению морскому делу