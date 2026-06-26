Москва26 июнВести.Ушел из жизни бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Евгеньевич Позгалев, такое сообщение было опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте".
Утверждается, что экс-глава региона скончался около 21 часа в четверг, 25 июня.
В 21.00 ушел из жизни Позгалев Вячеслав Евгеньевичговорится в сообщении
Информация о дате и месте прощания с экс-губернатором, который руководил Вологодской областью с октября 1996 года до декабря 2011 года, будет опубликована дополнительно.
Официальных комментариев от властей региона пока не поступало.