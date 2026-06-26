Филимонов подтвердил данные о смерти экс-губернатора Вячеслава Позгалева Губернатор Филимонов подтвердил информацию о смерти Вячеслава Позгалева

Москва26 июн Вести.Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подтвердил информацию о смерти экс-губернатора Вологодской области Вячеслава Евгеньевича Позгалева.

Глава региона отметил, что имя Вячеслава Позгалева, руководившего областью в 1996 - 2011 годах, навсегда останется в истории Вологодчины.

Светлая память и Царствие Небесное. Самые искренние и глубокие соболезнования семье и близким Вячеслава Евгеньевича написал Георгий Филимонов в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев скончался около 21 часа накануне, 25 июня. Информация о месте и времени прощания будет опубликована дополнительно.