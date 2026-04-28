На территории Вологодской области закрыты все "наливайки" и точки продажи вейпов

Филимонов: в Вологодской области закрыли все "наливайки" и точки продажи вейпов На территории Вологодской области закрыты все "наливайки" и точки продажи вейпов

Москва28 апр Вести.Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о ликвидации на территории региона всех "наливаек" и точек продажи вейпов.

По данным руководителя субъекта, в области 125 "наливаек" и 316 точек продажи вейпов.

Новость, которую обещал к 1 мая … Вслед за алкомаркетами на Вологодчине ликвидированы все "наливайки" и все точки продажи вейпов написал в мессенджере MAX Георгий Филимонов

Губернатор отметил, что направленная на народосбережение работа продолжится. Власти планируют проводить мониторинг рынка и принимать меры реагирования на попытки нарушения законов и сложившейся практики.

Также глава Вологодской области напомнил, что в 2025 году на территории региона закрыли 610 алкомаркетов – магазины прекратили работу или перепрофилировались.