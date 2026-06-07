Москва7 июнВести.Ограничения на продажу алкоголя, введенные в Вологодской области в марте прошлого года, принесли результат: объемы продаж спиртных напитков снизились на 18%, привело РИА Новости слова губернатора региона Георгия Филимонова.
По данным ЕГАИС, потребление алкоголя за год в Вологодской области сократилось на 1,42 литра. Это колоссальная цифра, это колоссальная статистика. Это не я придумал, это данные ЕГАИС. Объемы продаж сократились на цифру порядка 18%отметил глава области
Он также рассказал, что на Вологодчине закрыты все 610 алкомаркетов и 125 "наливаек".