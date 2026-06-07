Филимонов: продажи алкоголя в Вологодской области сократились на 18% с 2025 года

Вологодский губернатор заявил о колоссальном снижении потребления алкоголя Филимонов: продажи алкоголя в Вологодской области сократились на 18% с 2025 года

Москва7 июн Вести.Ограничения на продажу алкоголя, введенные в Вологодской области в марте прошлого года, принесли результат: объемы продаж спиртных напитков снизились на 18%, привело РИА Новости слова губернатора региона Георгия Филимонова.

По данным ЕГАИС, потребление алкоголя за год в Вологодской области сократилось на 1,42 литра. Это колоссальная цифра, это колоссальная статистика. Это не я придумал, это данные ЕГАИС. Объемы продаж сократились на цифру порядка 18% отметил глава области

Он также рассказал, что на Вологодчине закрыты все 610 алкомаркетов и 125 "наливаек".