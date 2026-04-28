Число отключенных от света в непогоду жителей Вологодчины снизилось до 21 тыс.

До 21 тысячи сократилось число оставшихся без света жителей Вологодчины Число отключенных от света в непогоду жителей Вологодчины снизилось до 21 тыс.

Москва28 апр Вести.Количество потребителей в Вологодской области, оставшихся без света в непогоду, сократилось до 21 140 человек, сообщила замгубернатора Евгения Мазанова в докладе, размещенном в MAX-канале главы региона Георгия Филимонова.

По состоянию на 00.00 по московскому времени 28 апреля отключена электроэнергия у 21 140 потребителей в 718 населенных пунктах говорится в сообщении

Уточняется, что ориентировочное время устранения аварии – вторник, 10.00.

Ранее сообщалось, что непогода стала причиной массового отключения электричества в Вологодской области, без света в регионе остались 25 223 человека.