Москва28 апрВести.Количество потребителей в Вологодской области, оставшихся без света в непогоду, сократилось до 21 140 человек, сообщила замгубернатора Евгения Мазанова в докладе, размещенном в MAX-канале главы региона Георгия Филимонова.
По состоянию на 00.00 по московскому времени 28 апреля отключена электроэнергия у 21 140 потребителей в 718 населенных пунктахговорится в сообщении
Уточняется, что ориентировочное время устранения аварии – вторник, 10.00.
Ранее сообщалось, что непогода стала причиной массового отключения электричества в Вологодской области, без света в регионе остались 25 223 человека.