Москва26 маяВести.Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о задержании и допросе своего бывшего первого заместителя Ивана Иноземцева. Информация об этом была опубликована в мессенджере MAX.
Иноземцев покинул пост в ноябре прошлого года, проработав в областной команде всего полгода. Тогда сообщалось, что отставка чиновника была связана с его выходом на пенсию.
По моей информации, задержан и допрошен Иван Иноземцев, которого ранее мы уволили из областного Правительства. Ожидаемосказано в сообщении
Филимонов уточнил, что следственные действия ведутся в рамках так называемого "похоронного" дела. Правовую оценку действиям задержанного дадут соответствующие органы.