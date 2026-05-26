Филимонов сообщил о задержании и допросе бывшего вице-губернатора Иноземцева

Филимонов: задержан и допрошен экс-вице-губернатор Вологодской области Иноземцев Филимонов сообщил о задержании и допросе бывшего вице-губернатора Иноземцева

Москва26 мая Вести.Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о задержании и допросе своего бывшего первого заместителя Ивана Иноземцева. Информация об этом была опубликована в мессенджере MAX.

Иноземцев покинул пост в ноябре прошлого года, проработав в областной команде всего полгода. Тогда сообщалось, что отставка чиновника была связана с его выходом на пенсию.

По моей информации, задержан и допрошен Иван Иноземцев, которого ранее мы уволили из областного Правительства. Ожидаемо сказано в сообщении

Филимонов уточнил, что следственные действия ведутся в рамках так называемого "похоронного" дела. Правовую оценку действиям задержанного дадут соответствующие органы.