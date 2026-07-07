Москва7 июл Вести.Бывший главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) Владимир Домнин скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Уралвагонзавода.

Ушел из жизни бывший главный конструктор УКБТМ Владимир Домнин говорится в сообщении

На Уралвагонзаводе Домнин оказался в 1967 году в качестве военного представителя. Он принимал участие в войсковых испытаниях и внедрении в серийное производство танка Т-72.

В 1997 году он стал заместителем главного инженера завода. В мае 1999 – участвовал в испытаниях Т-90С в Индии. Заключенный после этого контракт, как указано в сообщении, позволил сохранить танковую отрасль страны.

В сентябре 1999 года Владимира Домнина назначили директором – главным конструктором УКБТМ. Под его руководством завершилась работа по созданию танков Т-90А, Т-72БА и БМПТ, были разработаны Т-72Б3 и Т-90МС.