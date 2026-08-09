Москва9 авгВести.Не стало участника Великой Отечественной войны из подмосковных Люберец Ивана Пшеничкина, который на параде Победы вручил Владимиру Путину свою книгу, сообщается на официальном сайте муниципалитета.
На 101-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы и взятия Кенигсберга, почетный гражданин городского округа Люберцы Иван Федорович Пшеничкинотмечается в сообщении
Иван Федорович во время войны был водителем реактивной установки "Катюша", бойцом дивизиона гвардейских минометов. Последний залп его "Катюша" произвела в Кенигсберге в 1945 году.
Пшеничкин был участником парадов Победы на Красной площади 24 июня 1945 года и 7 ноября 1945 года. После войны служил в Кремлевском полку, затем работал в Институте атомной энергетики.
Иван Федорович написал книгу "Катюша" Ивана Пшеничкина". Один из экземпляров он лично вручил Владимиру Путину во время парада в честь 80-летия Великой Победы.