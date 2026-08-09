На 101-м году скончался ветеран из Люберец, подаривший Владимиру Путину книгу

Скончался ветеран из Люберец, подаривший Владимиру Путину свою книгу На 101-м году скончался ветеран из Люберец, подаривший Владимиру Путину книгу

Москва9 авг Вести.Не стало участника Великой Отечественной войны из подмосковных Люберец Ивана Пшеничкина, который на параде Победы вручил Владимиру Путину свою книгу, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

На 101-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы и взятия Кенигсберга, почетный гражданин городского округа Люберцы Иван Федорович Пшеничкин отмечается в сообщении

Иван Федорович во время войны был водителем реактивной установки "Катюша", бойцом дивизиона гвардейских минометов. Последний залп его "Катюша" произвела в Кенигсберге в 1945 году.

Пшеничкин был участником парадов Победы на Красной площади 24 июня 1945 года и 7 ноября 1945 года. После войны служил в Кремлевском полку, затем работал в Институте атомной энергетики.

Иван Федорович написал книгу "Катюша" Ивана Пшеничкина". Один из экземпляров он лично вручил Владимиру Путину во время парада в честь 80-летия Великой Победы.