Москва4 октВести.Электрические ракетные двигатели, разработанные под руководством доктора технических наук Гарри Попова, стояли на "Мире" и МКС. Об этом рассказали в пресс-службе Роскосмоса в MAX.
В космической корпорации принесли соболезнования родным и близким Гарри Алексеевича.
Академик РАН, основатель НИИ прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института (МАИ) Гарри Попов умер 3 октября на 92‑м году жизни.
Попов работал в МАИ после его окончания в 1959 году и прошел путь от ассистента до профессора. Основным направлением его деятельности стали электрические ракетные двигатели (ЭРД).
Под руководством Гарри Алексеевича создали ЭРД нового поколения, а инжекторы плазмы на базе импульсных плазменных двигателей успешно работали на "Мире" и МКСсказано в публикации Роскосмоса
Ранее глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам академика выразил коллектив МАИ.