Ракетные двигатели, созданные под руководством Попова, стояли на "Мире" и МКС

Ракетные двигатели "Мира" и МКС создали с участием Попова Ракетные двигатели, созданные под руководством Попова, стояли на "Мире" и МКС

Москва4 окт Вести.Электрические ракетные двигатели, разработанные под руководством доктора технических наук Гарри Попова, стояли на "Мире" и МКС. Об этом рассказали в пресс-службе Роскосмоса в MAX.

В космической корпорации принесли соболезнования родным и близким Гарри Алексеевича.

Академик РАН, основатель НИИ прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института (МАИ) Гарри Попов умер 3 октября на 92‑м году жизни.

Попов работал в МАИ после его окончания в 1959 году и прошел путь от ассистента до профессора. Основным направлением его деятельности стали электрические ракетные двигатели (ЭРД).

Под руководством Гарри Алексеевича создали ЭРД нового поколения, а инжекторы плазмы на базе импульсных плазменных двигателей успешно работали на "Мире" и МКС сказано в публикации Роскосмоса

Ранее глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам академика выразил коллектив МАИ.