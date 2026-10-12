Москва12 октВести.Ушел из жизни вице-президент краевой федерации волейбола Камчатки и судья всероссийской категории, почетный житель Петропавловска-Камчатского Олег Кайгородов. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов в мессенджере MAX.
Он отметил, что для нескольких поколений волейболистов Олег Кайгородов оставался главным ориентиром и двигателем всей спортивной жизни региона.
Ушел из жизни Олег Павлович Кайгородов – легенда камчатского волейбола, посвятивший себя служению спортуговорится в публикации
Солодов подчеркнул, что Олег Павлович вложил колоссальное количество сил и души в развитие этого вида спорта на Камчатке.
Совсем недавно ему было присвоено звание почетного гражданина Петропавловска-Камчатского. Торжественное вручение должно было состояться через несколько дней – в День города, 17 октября.
Высокое звание стало вечным признанием его выдающихся заслуг, отметил губернатор Камчатского края. Он выразил глубокие соболезнования родным, близким, ученикам и всему спортивному сообществу края.