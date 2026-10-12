Солодов сообщил о смерти легенды камчатского волейбола Олега Кайгородова На Камчатке скончался легендарный волейбольный судья Олег Кайгородов

Москва12 окт Вести.Ушел из жизни вице-президент краевой федерации волейбола Камчатки и судья всероссийской категории, почетный житель Петропавловска-Камчатского Олег Кайгородов. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов в мессенджере MAX.

Он отметил, что для нескольких поколений волейболистов Олег Кайгородов оставался главным ориентиром и двигателем всей спортивной жизни региона.

Ушел из жизни Олег Павлович Кайгородов – легенда камчатского волейбола, посвятивший себя служению спорту говорится в публикации

Солодов подчеркнул, что Олег Павлович вложил колоссальное количество сил и души в развитие этого вида спорта на Камчатке.

Совсем недавно ему было присвоено звание почетного гражданина Петропавловска-Камчатского. Торжественное вручение должно было состояться через несколько дней – в День города, 17 октября.

Высокое звание стало вечным признанием его выдающихся заслуг, отметил губернатор Камчатского края. Он выразил глубокие соболезнования родным, близким, ученикам и всему спортивному сообществу края.