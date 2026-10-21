В зоне СВО погиб чемпион мира по велоспорту Сергей Кучеров

Чемпион России по велоспорту Кучеров погиб на СВО В зоне СВО погиб чемпион мира по велоспорту Сергей Кучеров

Москва21 окт Вести.Велогонщик Сергей Кучеров погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Свои соболезнования в связи с гибелью обладателя Кубка мира, многократного чемпиона России и участника Олимпиад в Пекине и Лондоне выразила Федерация велосипедного спорта России.

В Telegram-канале ФВС России отмечается, что спортсмен скоропостижно скончался 20 октября.

Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям и воспитанникам Сергея Вячеславовича указано в сообщении спортивной федерации

В Федерации велосипедного спорта выразили уверенность, что светлая память о выдающемся гонщике и олимпийце навсегда сохранится в наших сердцах и в истории российского велоспорта.

46-летний Сергей Кучеров был лидером российской команды велосипедистов. Он участвовал в Олимпиадах 2008 и 2012 годов. Кучеров неоднократно побеждал в индивидуальном и командном спринте в трековых гонках на российских чемпионатах. Велосипедист входил в топ-6 на мировых чемпионатах по велогонкам, он являлся обладателем наград мировых кубковых серий в Германии, Китае и Москве. Спортсмен представлял московский спорт и общество "Динамо".

Сергей Кучеров был женат на спортсменке Светлане Грановской, которая входила в сборную России по велоспорту.

В октябре Жанна Гудкова, вдова дважды Героя России Михаила Гудкова, погибшего на СВО, стала сенатором от парламента Приморского края.