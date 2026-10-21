Москва21 окт Вести.Депутаты Законодательного собрания Приморского края наделили полномочиями сенатора от регионального парламента депутата Жанну Гудкову, вдову дважды Героя России Михаила Гудкова, сообщается на официальном сайте собрания.

Решение было принято на тайном голосовании.

По его итогам Жанна Гудкова была наделена полномочиями сенатора РФ, представителя Законодательного собрания региона говорится в сообщении

Все 38 депутатов единогласно поддержали ее кандидатуру.

Михаил Гудков воевал на Северном Кавказе и в Сирии. С 24 февраля 2022 года в должности командира 155-й отдельной бригады морской пехоты принимал участие в СВО. Погиб 2 июля 2025 года. Удостоен звания Героя России в октябре 2023 года, в июле 2025 года посмертно награжден второй медалью "Золотая Звезда". Он стал первым в истории современной России дважды Героем РФ.

Ранее вдова генерала Гудкова рассказала, с каким трепетом муж относился к семье. По ее словам, он был заботливым мужем, который любил свою семью.