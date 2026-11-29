Москва29 нояВести.Скончался депутат Совета народных депутатов Мильковского округа Камчатского края Садык Саидов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в Telegram.
Садык Галимович был человеком дела и истинным патриотом своей малой родины. Почти вся его жизнь была связана с селом Мильково. Он искренне переживал за судьбу села, знал нужны земляков и не отказывал в помощи тем, кто к нему обращался.
Семья Саидова – пример мужества нескольких поколений защитников Родины. Его отец прошел Великую Отечественную войну, а сын Руслан погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Садык Галимович приложил немало усилий, чтобы память о павших бойцах сохранялась.
Светлая память об этом неравнодушном, сильном человеке навсегда останется в сердцах мильковчаннаписал Владимир Солодов
Губернатор принес искренние соболезнования родным и близким Садыка Галимовича.