Москва29 ноя Вести.Скончался депутат Совета народных депутатов Мильковского округа Камчатского края Садык Саидов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в Telegram.

Садык Галимович был человеком дела и истинным патриотом своей малой родины. Почти вся его жизнь была связана с селом Мильково. Он искренне переживал за судьбу села, знал нужны земляков и не отказывал в помощи тем, кто к нему обращался.

Семья Саидова – пример мужества нескольких поколений защитников Родины. Его отец прошел Великую Отечественную войну, а сын Руслан погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Садык Галимович приложил немало усилий, чтобы память о павших бойцах сохранялась.

Светлая память об этом неравнодушном, сильном человеке навсегда останется в сердцах мильковчан написал Владимир Солодов

Губернатор принес искренние соболезнования родным и близким Садыка Галимовича.