Москва25 сенВести.Умер председатель Ставропольской краевой думы Николай Великдань. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
Ушел из жизни Николай Тимофеевич Великдань. Председатель краевой Думы, опытный руководитель, настоящий профессионал аграрной отрасли… Родным и близким Николая Тимофеевича выражаю глубокие соболезнования. Светлая памятьнаписал губернатор в мессенджере МАХ
Он отметил, что Великданя знали как надежного и душевного товарища, а также целеустремленного и работоспособного человека, благодаря которому в регионе были реализованы важные решения и проекты, касающиеся сельского хозяйства, благоустройства и других сфер.