Москва25 сен Вести.Умер председатель Ставропольской краевой думы Николай Великдань. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Ушел из жизни Николай Тимофеевич Великдань. Председатель краевой Думы, опытный руководитель, настоящий профессионал аграрной отрасли… Родным и близким Николая Тимофеевича выражаю глубокие соболезнования. Светлая память написал губернатор в мессенджере МАХ

Он отметил, что Великданя знали как надежного и душевного товарища, а также целеустремленного и работоспособного человека, благодаря которому в регионе были реализованы важные решения и проекты, касающиеся сельского хозяйства, благоустройства и других сфер.