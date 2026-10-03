Умер первый заместитель председателя Заксобрания Ростовской области Михалев Скончался первый зампред Заксобрания Ростовской области Сергей Михалев

Москва3 окт Вести.Умер первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области Сергей Михалев.

О кончине своего коллеги сообщил в MAX председатель Заксобрания региона, секретарь Ростовского регионального отделения "Единой России" Александр Ищенко.

Закончил свой земной путь мой коллега, товарищ Сергей Александрович Михалев сказано в публикации

Ищенко подчеркнул, что Сергей Александрович был надежным, светлым, очень тактичным, эмпатичным и добрым человеком.

Сергей Михалев трудился в энергетической сфере региона с середины 2000-х годов: занимал должность министра энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности Ростовской области, был министром промышленности и энергетики региона. В 2023 году его избрали первым заместителем председателя Законодательного собрания.