Москва10 сен Вести.Утром, 10 сентября, в возрасте 65 лет умер бывший вице-губернатор Челябинской области, Андрей Косилов, сообщает сайт 74.ru.

Скончался бывший первый вице-губернатор Челябинской области, экс-владелец "Рависа" Андрей Косилов говорится в сообщении

Как уточняется, Косилов скоропостижно скончался в больнице после того, как почувствовал себя плохо. Время и место прощания пока неизвестно.

Андрей Косилов родился 24 августа 1961 года в Челябинске. Окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства.

В феврале 2000 года он был назначен первым заместителем губернатора. В 2010 году ушел из политики и занялся бизнесом, стал руководителем одной из крупнейших птицефабрик на Урале "Равис".