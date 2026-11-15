Ветеран ВОВ Григорий Башкатов умер в Ставрополе в 99 лет

В 99 лет в Ставрополе скончался ветеран ВОВ Григорий Башкатов Ветеран ВОВ Григорий Башкатов умер в Ставрополе в 99 лет

Москва15 ноя Вести.На сотом году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Григорий Башкатов. Об этом сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко в мессенджере MAX.

Он был офицером морской пехоты в отставке, заслуженным ветеринарным врачом и почетным гражданином этого города.

Ушел из жизни Григорий Абрамович Башкатов, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный ветеринарный врач, офицер морской пехоты в отставке, почетный гражданин Ставрополя говорится в публикации

Всю свою жизнь Григорий Абрамович посвятил служению Родине и в свои 99 был примером стойкости, жизнелюбия и бодрости духа, отметил Ульянченко.