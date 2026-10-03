Ветеран Великой Отечественной Иван Тимченко умер в возрасте 102 лет

В Сургуте умер 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Тимченко Ветеран Великой Отечественной Иван Тимченко умер в возрасте 102 лет

Москва3 окт Вести.В субботу, 3 октября, в Сургуте на 103 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Тимченко, чья трудовая деятельность связана с нефтегазовым комплексом Западной Сибири и Сургута. Об этом сообщили в администрации города.

Иван Григорьевич награжден медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейными медалями Великой Победы, орденом Ленина за трудовые заслуги отмечается в сообщении в MAX

Уроженец Краснодарского края застал войну в 17-летнем возрасте. После освобождении Украины в 1943 году Иван Тимченко участвовал в разминировании территории.

В составе 62-го полка первого Украинского фронта юный боец участвовал в масштабной операции по очистке остатков украинской дивизии СС "Галичина" в районе Рава – Русской, которая проходила в конце войны.

В 1965 году Иван Тимченко стал одним из первопроходцев Сургутского вышкомонтажного управления в бригаде вышкомонтажников говорится в публикации

Прощание с Иваном Григорьевичем пройдет 6 октября в 11.00 в зале крематория на территории Чернореченского кладбища.