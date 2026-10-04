Москва4 окт Вести.Весть о гибели Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова вызывала глубокое потрясение у сослуживцев, вспоминает командир роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего ордена Кутузова Аркадий. Об этом он рассказал ИС "Вести".

29 сентября Гаджимагомедову исполнилось бы 30 лет. На службе он держался за чужие жизни до последнего. Отвлекал на себя противника, чтобы спасти свою роту. И только полностью окруженный принял решение взорвать в руках гранату.

Меня как-то спросили: смог бы я так поступить? После того вопроса прошло очень много времени, и я даже сейчас не готов ответить на него. Потому что даже представить себя в такой обстановке и в таких обстоятельствах просто невозможно. Он сделал героический шаг, подпустив к себе, так сказать, остатки противника, и забрал их. Я думаю, он их не забрал с собой, он ушел в лучший мир говорит его сослуживец

Офицера, погибшего в возрасте 25 лет, похоронили в родовом селе Кани в Дагестане.

Когда все это произошло с ним, трагические обстоятельства, и когда в эфире прозвучал его позывной, первая цифра звучала "300", — знаете, в груди так сжалось, и такой груз повис. И буквально через минуту, опять его позывной, и уже сообщают о том, что он погиб. Тишина была, наверное, минуту. Это было потрясением для всей воинской части вспоминает Аркадий

Бюст десантника установлен на Аллее героев училища ВДВ в Рязани. Его имя носят площадь в ДНР и улица в Махачкале. В средней школе, где он учился, появился памятный знак, а на доме, где он жил, — мемориальная доска.