Боец ВС РФ Сосед подорвался гранатой в Сумской области, чтобы не попасть в плен

Боец "Ахмата" Сосед подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен Боец ВС РФ Сосед подорвался гранатой в Сумской области, чтобы не попасть в плен

Москва15 окт Вести.Военнослужащий группы спецназа "Ахмат" с позывным Сосед в Сумской области получил тяжелое ранение и решил подорвать себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Об этом пишет RT.

Уточняется, что российские войска тайно пробрались к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), застигнув противника врасплох. Противник начал обстреливать позиции с использованием множества беспилотников, в результате чего Сосед получил тяжелую рану.

Он попрощался с нами. Сказал: "Прощайте, парни!" сказал сослуживец Соседа с позывным Федя

У погибшего остался сын. В результате обстрела командиры группы приняли решение отступить, чтобы сохранить людей. Для отхода солдаты совершили обманный маневр – использовали дымовую завесу и отвлекли врага.

В ноябре 2025 года сообщалось, что боец спецназа "Ахмат" с позывным Лето подорвал себя гранатой во время боя в Курской области, поскольку не захотел сдаваться в плен.