Москва26 сен Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары дронами по сослуживцам, которые пытались сдаться. Об этом рассказал пленный Тимофей Бондаренко.

В беседе с РИА Новости он рассказал, что дрон сбросил три гранаты на позиции его группы. После этого украинские военные покинули укрытие и сдались в плен.

Когда мы выходили, по нам наши же птички начали бить. Хотели, чтобы мы, наверное, не дошли сказал Бондаренко

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в Харьковской области двое украинских боевиков были убиты снайперами ВСУ за попытку сдаться в плен бойцам ВС РФ.