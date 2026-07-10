Москва10 июл Вести.В Махачкале и селе Сергокалы почтили память Героя России Магомеда Нурбагандова. Его отец Нурбаганд Нурбагандов в интервью ИС "Вести" отметил, что его сына помнят как честного и порядочного человека.

Десять лет назад в лесу недалеко от Сергокалы, родного села семьи Нурбагандовых, террористы сначала убили двоюродного брата Магомеда – Абдурашида Нурбагандова, бросившегося на боевиков с голыми руками, затем, угрожая оружием самому Магомеду, потребовали обратиться к сотрудникам полиции с призывом оставить службу. Тогда он сказал свои последние слова "Работайте, братья", после чего был расстрелян.

Это был призыв ко всем братьям. И для нас, родителей, это очень дорого, что его слова помнят, его помнят не только как Героя России, его помнят как честного, порядочного человека отметил отец Нурбаганд Нурбагандов

Памятник бывшему сотруднику Росгвардии Нурбагандову появился в Махачкале спустя несколько лет после трагических событий 2016 года. Сегодня он стал одним из главных мест, куда приходят, чтобы почтить память Героя России. У мемориала собрались сотрудники правоохранительных органов, ветераны, представители власти и молодежь.