Москва4 окт Вести.Сила Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова заключалась в его доброте, рассказала в беседе с ИС "Вести" его вдова Мадина Гаджимагомедова.

29 сентября этого года военнослужащему исполнилось бы 30 лет. Он погиб, когда отвлекал на себя противника, чтобы спасти свою роту. Полностью окруженный, он принял решение взорвать в руках гранату.

Я помню, просила своего мужа избегать таких ситуаций, но он говорил: "Как это я могу? Я же не трус, я должен защитить, я должен быть рядом со своими солдатами. Я должен защитить, я должен быть там" вспоминает слова мужа Мадина

По мусульманским обычаям Мадина должна носить траур четыре месяца и десять дней. Она ходит всегда в черном уже четыре года.

Это даже не траур, скорее это отражение моего душевного состояния. Год мы были в браке, и полгода я его знала до свадьбы. И вот за эти полтора года было такое чувство, что мы знакомы уже лет 10-20. Он был очень сильным человеком. Но я думаю, именно сильный человек может быть очень добрым. Поэтому его сила была в этом, в его доброте убеждена она

Бюст десантника, погибшего в возрасте 25 лет, установлен на Аллее героев училища ВДВ в Рязани. Его имя носят площадь в ДНР и улица в Махачкале. В средней школе, где он учился, появился памятный знак, а на доме, где он жил, — мемориальная доска.