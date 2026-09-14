Вдовец погибшей при атаке дронами в Нижнекамске: она была идеальной женой

"Была идеальной женой": вдовец рассказал о погибшей из-за дронов в Нижнекамске Вдовец погибшей при атаке дронами в Нижнекамске: она была идеальной женой

Москва14 сен Вести.Вдовец погибшей в результате атаки беспилотников в Нижнекамске 28-летней Динары рассказал о трагедии и о том, какой была его жена. Его слова приводит RT.

В ночь на 13 сентября в результате атаки дронами на Нижнекамск в Татарстане погибли две девушки.

По словам Тимура, Динара приехала из Елабуги в гости к своим подругам. Он хотел поехать с ней, но не смог из-за того, что на следующий день ему нужно было на работу. По рассказу вдовца, Динара вместе с подругой Римой и ее сестрой Раилей сели в такси, где их накрыла ударная волна от беспилотной атаки. В результате инцидента Раиля и Динара погибли. Рима находится в больнице, ее состояние здоровья оценивается как тяжелое, но стабильное.

Тимур рассказал, что, узнав о произошедшем, срочно выехал в Нижнекамск, "всю дорогу моля Бога, чтобы это было ошибкой".

Он уточнил, что познакомился с Динарой в 2013 году в соцсетях, через семь лет они начали встречаться, а три года назад стали мужем и женой.

Динара — светлый человек, добрый, ни капли злости никогда у нее ни к кому не было. Она всегда учила доброте. Умела любить, была идеальной женой, могла бы быть такой же идеальной мамой рассказал Тимур

Годы с Динарой мужчина считает самыми счастливыми в своей жизни.