Погибшими при атаке БПЛА на Нижнекамск оказались две девушки

При атаке БПЛА на Нижнекамск погибли две девушки, находившиеся в автомобиле Погибшими при атаке БПЛА на Нижнекамск оказались две девушки

Москва14 сен Вести.Погибшими при атаке БПЛА на Нижнекамск 13 сентября оказались две молодые девушки, которые находились в движущемся автомобиле, передает ТАСС со ссылкой на мэра города Радмира Беляева.

По его информации, еще двое находившихся в этой машине получили тяжелые травмы. Они находятся под наблюдением медиков.

Погибли два человека. Это молодые девушки, они находились в автомобиле в момент атаки, на перекрестке 30 Лет Победы и улицы Студенческой рассказал Беляев

Мэр Нижнекамска сообщил, что власти взаимодействуют с родственниками погибших. Со стороны муниципалитета им будет оказана вся необходимая помощь.

Утром 13 сентября украинские БПЛА атаковали промышленные и гражданские объекты Нижнекамска, в том числе жилой дом.

Ранее Беляев сообщал, что в результате падения беспилотника в машине погибли два человека. Пострадали, по последним данным, 14 человек.